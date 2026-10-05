Яндекс.Карты (Аэродром Оставьефо) Московский аэродром Остафьево будет закрыт для обслуживания самолетов, как и воздушный пункт пропуска через границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Установлены лично...
- Захарова назвала ...
- Глава МИД ФРГ: ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым