Crop Prices Hit 3-Year High As Heat & War Stoke Supply Fears; Options Whale Places $20M Corn Bet The Bloomberg Agriculture Spot Index (BCOMAGSP) climbed to a three-year high Wednesday as widening conflict across critical energy and grain trade corridors, from the Black Sea to the Strait of Hormuz and the southern Red Sea, collided with scorching heat waves across Europe and the US and mounting El Niño risks in critical agri growing belts, reviving the threat of global food inflation.
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