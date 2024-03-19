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Пашинян заявил об угрозе начала войны Армении и Азербайджана через несколько дней

Пашинян заявил об угрозе начала войны Армении и Азербайджана через несколько дней

По словам премьера, конфликт может произойти, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавовЕсли Ереван откажется обсуждать с Баку передачу ряда приграничных сел, то в конце недели начнется война.

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ВД
Вовладар Даров
Распродажа Армении уже началась!
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