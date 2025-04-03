Молодой соратник Паслера может получить контроль над шестью министерствами

Покидающий должность вице-губернатора Оренбургской области Игнат Петухов, который в скором времени устроится в свердловское правительство, может получить частично функционал первого замгубернатора Алексея Шмыкова.
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