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За рулем

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Народное достояние: Волга от расцвета до легенды

Народное достояние: Волга от расцвета до легенды

70 лет назад, 10 октября 1956 года, советские граждане впервые услышали название нового автомобиля из Горького: Волга.

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