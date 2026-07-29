Как промывать и варить рис, чтобы он получился рассыпчатым: способ из Средней Азии

Рассыпчатый рис получается не только благодаря хорошему сорту и правильной кастрюле. Важную роль играет то, что происходит до варки: как промывают зерна, в какой воде их замачивают и сколько времени дают им подготовиться.
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