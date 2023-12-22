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В России пассажиров могут начать пускать в поезда по QR-коду

В России пассажиров могут начать пускать в поезда по QR-коду

Россиян в порядке эксперимента предложили начать пускать в поезда по предъявлению QR-кода. В пресс-службе РЖД ТАСС сообщили, что компания вместе с профильными ведомствами прорабатывает возможность посадки в поезд по QR-коду из мобильного приложения «Госуслуги».

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