В России пассажиров могут начать пускать в поезда по QR-коду

Россиян в порядке эксперимента предложили начать пускать в поезда по предъявлению QR-кода. В пресс-службе РЖД ТАСС сообщили, что компания вместе с профильными ведомствами прорабатывает возможность посадки в поезд по QR-коду из мобильного приложения «Госуслуги».