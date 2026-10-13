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Changan выбился в лидеры по продажам в РФ с 5 октября

Changan выбился в лидеры по продажам в РФ с 5 октября

На прошлой неделе россияне приобрели 914 электромобилей. Лидирующую позицию заняла марка Changan Qiyuan Q05.

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