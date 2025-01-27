В КБР педагога, ударившую по лицу школьника на уроке, отстранили от работы

Учительницу, которая ударила ученика по лицу во время урока в школе Урванского района Кабардино-Балкарии, временно отстранили от работы в ожидании результатов служебной проверки, сообщили РИА Новости в региональном министерстве просвещения.
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