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Томович о Йокиче: «Никто не достигает уровня лучшего игрока мира, делая что-то спустя рукава. По Николе видно, насколько он предан каждой детали ежедневно»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился своим опытом работы в сборной Сербии с суперзвездой « Денвера » Николой Йокичем.

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