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Дрэйпер о победе над де Минауром: «Думаю, сегодня ему что-то мешало»

Дрэйпер о победе над де Минауром: «Думаю, сегодня ему что-то мешало»

В 1/4 он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 7:5, 6:2. – Это невероятно. Если честно, невероятно даже просто впервые играть здесь, на самом большом корте в мире.

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