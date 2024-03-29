Председатель ГС Константинов напомнил Макрону о погибших в Севастополе солдатах

Франция в прошлом уже отправляла свою армию на Крымский полуостров. Эта кампания обернулась гибелью десятков тысяч солдат в Севастополе, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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