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Председатель ГС Константинов напомнил Макрону о погибших в Севастополе солдатах

Председатель ГС Константинов напомнил Макрону о погибших в Севастополе солдатах

Франция в прошлом уже отправляла свою армию на Крымский полуостров. Эта кампания обернулась гибелью десятков тысяч солдат в Севастополе, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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