Сдается 1 комнатная квартира 38кв.м в Ворошиловском районе ДОНГУ в Донецке - 19 000 руб

Сдается Однокомнатная квартира в Ворошиловском районе ориентир: ДОНГУ, 38кв.м. , этаж: 4 из 9 ❗️АРЕНДА МЕСЯЦ/ДОЛГОСРОЧНО❗️ Просторная и уютная квартира с новым ремонт и необходимой техникой: шкаф, кровать, кондиционер, печка, микроволновка , холодильник письменный стол , также в пешей доступности супермаркеты, аптеки, кофейни, банки ,университет ДОНГУ Квартира полностью готова к заезду и ждет своих жильцов.