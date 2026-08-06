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Аргументы и Факты

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Дмитриев на фоне поддержки АдГ заявил о пробуждении Германии

Дмитриев на фоне поддержки АдГ заявил о пробуждении Германии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение о том, что недавний опрос в Германии свидетельствует о значительном изменении настроений граждан страны, поскольку поддержка оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достигла рекордного уровня в 28%, тогда как поддержка блока, возглавляемого федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, снизилась до минимальных 21%, что является историческим антирекордом.

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