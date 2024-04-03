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Всё о женщинах

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  • Лариса Луговых
    Мой каждый день приезжая с работы сидит в машине часами в планшете. Вопрос дома что другое показывают?Маленький секрет ...
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Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Ну все, берегитесь! Я устала читать намеки из серии «вы, женщины, ничего не делаете дома, только сериалы смотрите» и готова раскрыть свою секретную папочку с разоблачениями, которая скопилась у меня за почти 40 лет наблюдения за живой природой.

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Комментарии
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Владимир Соколов
ну и глупая же баба эту хрень сочинила))
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13 час.
Лариса Луговых
Мой каждый день приезжая с работы сидит в машине часами в планшете. Вопрос дома что другое показывают?
Ответить
9 час.

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