Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Ну все, берегитесь! Я устала читать намеки из серии «вы, женщины, ничего не делаете дома, только сериалы смотрите» и готова раскрыть свою секретную папочку с разоблачениями, которая скопилась у меня за почти 40 лет наблюдения за живой природой.