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Ученая вечеринка: Жу Монтвилайте разольет нефть в Mendeleev 

Ученая вечеринка: Жу Монтвилайте разольет нефть в Mendeleev 

Ученая вечеринка: Жу Монтвилайте разольет нефть в Mendeleev  29 и 30 ноября в Москве, в преддверии официального открытия обновленного бара MENDELEEV, со входом через преобразившуюся китайскую лапшичную в модный японский OSHI, пройдет закрытое светское мероприятие от команды Urban Dreams во главе с Жу Монтвилайте и Владимиром Месхи.

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