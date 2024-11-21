Ученая вечеринка: Жу Монтвилайте разольет нефть в Mendeleev 29 и 30 ноября в Москве, в преддверии официального открытия обновленного бара MENDELEEV, со входом через преобразившуюся китайскую лапшичную в модный японский OSHI, пройдет закрытое светское мероприятие от команды Urban Dreams во главе с Жу Монтвилайте и Владимиром Месхи.