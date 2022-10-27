Американский эксперт: На Западе сами себе не дают ответа на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине

Запад в лице США и Европы, который так рьяно рвётся помогать Украине, старается обходить вопрос о том, каким будет окончание конфликта на Украине, считает директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса (США) Джошуа Гумински.
Запад в лице США и Европы, который так рьяно рвётся помогать Украине, старается обходить вопрос о том, каким будет окончание конфликта на Украине, считает директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса (США) Джошуа Гумински.
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