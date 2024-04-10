Чувство собственного достоинства

Можно много рассуждать о значимости событий, которые произошли 10 лет назад в Донецке. Кто-то недооценивал людей, которые всю неделю пахали на шахтах и заводах, чтобы в выходные съезжаться в Донецк и идти по улицам с триколорами и криками: "Россия! Роооссииия!! Роооссииияяя!!!".
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