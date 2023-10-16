Си Цзиньпин подчеркнул важность содействия качественному развитию Экономического пояса вдоль реки Янцзы

Наньчан, 14 октября /Синьхуа/ -- Во второй половине дня 12 числа генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин председательствовал на симпозиуме по дальнейшему содействию качественному развитию Экономического пояса вдоль реки Янцзы, проведенном в городе Наньчан провинции Цзянси, и выступил с важной речью.
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