Лучшие Анекдоты из Питера за 15.04.2025

***** Живешь в Питере… ПЛЮСЫ: - культурная столица; - множество возможностей для образования и карьеры; - прекрасные пригороды; - белые ночи; - много музеев, театров и концертных залов; - разводные мосты; - все завидуют… МИНУСЫ: - больше нельзя "бросить всё и уехать в Питер"… ***** Каким бы авторитетом не был ПАПА, когда МАМА не в настроении - вся семья по стеночке ходит! ***** - Я вижу, y тебя теперь пришиты все пуговицы.