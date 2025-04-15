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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 15.04.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 15.04.2025

***** Живешь в Питере… ПЛЮСЫ: - культурная столица; - множество возможностей для образования и карьеры; - прекрасные пригороды; - белые ночи; - много музеев, театров и концертных залов; - разводные мосты; - все завидуют… МИНУСЫ: - больше нельзя "бросить всё и уехать в Питер"… ***** Каким бы авторитетом не был ПАПА, когда МАМА не в настроении - вся семья по стеночке ходит! ***** - Я вижу, y тебя теперь пришиты все пуговицы.

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