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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Wing удвоила грузоподъёмность дронов для доставки товаров Компания Wing, входящ...

Wing удвоила грузоподъёмность дронов для доставки товаров Компания Wing, входящ...

Wing удвоила грузоподъёмность дронов для доставки товаровКомпания Wing, входящая в состав холдинга Alphabet, представила новый грузовой дрон, который отличается большими размерами по сравнению с выпущенными ранее моделями, а также увеличенной грузоподъёмностью.

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