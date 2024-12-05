Стрельбы военнослужащих «Африканского корпуса» вооружённых сил России в одной из африканских стран.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Стрельбы военнослужащих «Африканского корпуса» вооружённых сил России в одной из африканских стран.
Свежие комментарии