В Германии опасаются, что США «сольют» РФ разведданные о ВСУ 

Передача развединформации США об Украине русским была бы беспрецедентной «поддержкой агрессии», однако на фоне того, сколько «сюрпризов» последнее время демонстрирует администрация Трампа, ничего нельзя исключать.
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