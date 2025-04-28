Крестовоздвиженский храм в Орехово-Зуеве вернули верующим

Православному приходу передали церковь и два здания храмового комплекса.В Орехово-Зуеве православному приходу из областной собственности переданы Крестовоздвиженский храм и два здания храмового комплекса — духовно-просветительский центр и воскресная школа с мастерскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии