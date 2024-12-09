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Дефолт 1957 года: как советская власть "простила" свой долг перед гражданами на 260 млрд рублей?

Дефолт 1957 года: как советская власть "простила" свой долг перед гражданами на 260 млрд рублей?

В первые десятилетия советской власти государство регулярно занимало деньги у населения – с 1922 по 1957 годы было выпущено 60 облигационных займов.

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