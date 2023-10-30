В ГД рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

Комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам намерена 31 октября рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий депутатов Василия Власова (партия ЛДПР) и Вадима Белоусова (партия "Справедливая Россия - За правду").
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