В «Русском лото» разыграют миллиард рублей

Реклама. Рекламодатель Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» ИНН 7715918994, erid: 2VfnxwvMJPr 20 октября состоится праздничный тираж лотереи «Русское лото», в котором будет разыгран 1 млрд рублей.
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