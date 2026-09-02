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Представлен 7-дюймовый игровой ПК Acer Predator Atlas 7

Представлен 7-дюймовый игровой ПК Acer Predator Atlas 7

На процессоре Intel Arc G3 Extreme и ОС Windows 11 Компания Acer представила на выставке IFA 2026 в Берлине портативный игровой компьютер Predator Atlas 7 (PA07-I51).

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