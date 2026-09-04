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Журнал «Профиль»

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Участники ВЭФ подписали более 300 соглашений на 7 трлн руб.

За четыре дня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проводился в 11-й раз, было подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн руб.

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