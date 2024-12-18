Иван Мезюхо: В Абхазии запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году

В Абхазии запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году.Это очень непоследовательно: сначала депутаты Абхазии голосуют против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, а потом их правительство просит помощи у Москвы.
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