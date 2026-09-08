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«Гора света», потерявшая свой вес: как попытка королевы Виктории переделать «Кохинур» лишила алмаз былого величия

«Гора света», потерявшая свой вес: как попытка королевы Виктории переделать «Кохинур» лишила алмаз былого величия

Путь легендарного «Кохинура» от святилищ Индии и тюрбанов восточных падишахов до хранилища британской короны тянулся веками.

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