Во Владивостоке началась подготовка к асфальтированию улицы Светланской

Во Владивостоке стартовали работы по ремонту улицы Светланской. Специализированные бригады компании «Содержание городских территорий» начали подготовительные мероприятия для асфальтирования улицы Светланской в минувшие выходные.
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