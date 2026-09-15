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Тираж самой популярной игры про СВО «Куинджи, 93» превысил 400 000 копий (ФОТО, ВИДЕО)

Тираж самой популярной игры про СВО «Куинджи, 93» превысил 400 000 копий (ФОТО, ВИДЕО)

Интерактивная драма от издателя «Смысл Медиа» вышла в мае 2026 года. Количество скачиваний близится к отметке в 500 тысяч.

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