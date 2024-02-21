Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    приватизировали сотнями тысяч (при Путине! обэтом говорил Виктор Илюхин и даже предлагал Путина судить, как изменника...Государству нужне...
  • Василий Оснач
    Приватизация это был шаг для ограбления, его создали Западные спецслужбы для того чтоб собрать все активы в руки алег...Государству нужне...
  • Астон Мартин
    Обновление СССР через переписывание союзных договоров  , перестройка , приватизация и многие  схемы воровства госсобс...Государству нужне...

Le Figaro: Елисейский дворец негодует из-за шутки Медведева про Макрона

Le Figaro: Елисейский дворец негодует из-за шутки Медведева про Макрона

Вчера 81K прочитали Франция была крайне недовольна шуткой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про французского президента Эммануэля Макрона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Совет трансгендеру Макрону: Главное в этом вопросе (словами актёра и режиссёра Машкова) - это не обосраться!🤠👍👈😜😜
Ответить
18 час.
александр александров
Так Медведев не &quot;фигаро&quot;,слухами не бросаеться!!!
Ответить
16 час.
Yvan
А что Медведев сказал не так? Петух - действительно символ Франции, не он это придумал. Менталитет у них такой, понимаешь.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх