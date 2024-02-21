Вчера 81K прочитали Франция была крайне недовольна шуткой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про французского президента Эммануэля Макрона.
Le Figaro: Елисейский дворец негодует из-за шутки Медведева про Макрона
Комментарии
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Лев Добрый
Совет трансгендеру Макрону: Главное в этом вопросе (словами актёра и режиссёра Машкова) - это не обосраться!🤠👍👈😜😜
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18 час.
александр александров
Так Медведев не "фигаро",слухами не бросаеться!!!
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16 час.
Yvan
А что Медведев сказал не так? Петух - действительно символ Франции, не он это придумал. Менталитет у них такой, понимаешь.
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15 час.
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