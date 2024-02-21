Le Figaro: Елисейский дворец негодует из-за шутки Медведева про Макрона

Совет трансгендеру Макрону: Главное в этом вопросе (словами актёра и режиссёра Машкова) - это не обосраться!🤠👍👈😜😜

Yvan

А что Медведев сказал не так? Петух - действительно символ Франции, не он это придумал. Менталитет у них такой, понимаешь.