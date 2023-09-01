Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний. В своем обращении он выразил благодарность педагогам и работникам сферы образования за их неустанную работу и вклад в обучение и воспитание гармонично развитых личностей.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний. В своем обращении он выразил благодарность педагогам и работникам сферы образования за их неустанную работу и вклад в обучение и воспитание гармонично развитых личностей.
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