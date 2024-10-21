В Актау пройдет парад национальной одежды

В рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков, в честь празднования Дня Республики, 22 октября на набережной Актау состоится парад национальных костюмов, сообщает пресс-служба акимата города.
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