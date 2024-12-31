В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов

Временные ограничения полетов ввели в аэропорту Казани в целях безопасности. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.
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