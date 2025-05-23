Медвежий угол
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Медвежий угол

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Это позор какой-то! Пашинян сыграл в манере Алиева: В Ереване атаковали Лаврова

Это позор какой-то! Пашинян сыграл в манере Алиева: В Ереване атаковали Лаврова

Андрей Ревнивцев Армянский премьер Пашинян и его команда с маниакальным упрямством пилят сук, на котором они решили усесться и дрейфовать в сторону Запада.

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Комментарии
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Иван Иванов
Где работа нашей разведки? Не было повода провести тщательный анализ перед визитом Лаврова в давно уже недружествунную страну? А если бы по кортежу стрелять начали? До чего докатились...
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5 час.
LK
Lev Kirsanov
Ликвидировать армянскую Диаспору в России, особо в Ставрополье, Краснодарском крае- Сочи , Анапе, Крыму, а то они охренели
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3 час.
И
Игорь
Петушарня какая-то эти Пашиняны, Алиевы и прочие
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2 час.
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