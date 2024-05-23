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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Детский сад и школа: крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

Детский сад и школа: крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

Образовательный комплекс на 1550 мест построят в Западном Бирюлево В районе Бирюлево Западное в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить образовательный комплекс на 1550 мест, включая 1250 мест в школе и 300 мест в детском саду.

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