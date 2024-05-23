Детский сад и школа: крупный образовательный комплекс построят на юге Москвы

Образовательный комплекс на 1550 мест построят в Западном Бирюлево В районе Бирюлево Западное в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить образовательный комплекс на 1550 мест, включая 1250 мест в школе и 300 мест в детском саду.