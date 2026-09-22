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Царьград

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Sportmediaset: Сара Рицеа выиграла титул "Мисс Италия 2026"

Sportmediaset: Сара Рицеа выиграла титул "Мисс Италия 2026"

Сара Мария Рицеа, медалистка чемпионата Европы по синхронному плаванию, выиграла титул "Мисс Италия 2026".

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