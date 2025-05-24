Военкор раскрыл подробности комбинированного ночного удара по Украине

Военкор Поддубный назвал одной из целей ночного удара по Украине предприятия ВПК Российский военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности комбинированного удара по Украине.
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