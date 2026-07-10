В Новосибирске полицейские приняли участие во Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи

7 и 10 июля на базе МБОУ СОШ № 137 и МАОУ «Лицей № 200» города Новосибирска сотрудниками Правового управления и Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области были проведены занятия для школьников по правовому просвещению на тему «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних».