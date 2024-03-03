Астропрогноз на 4 марта 2024 года: значение снов и на что следует обратить внимание в этот день Елена ГалицкаяАстролог Наталья Мерекина поделилась своими мыслями о 4 марта 2024 года, который приходится на 24-й лунный день, при участии Луны в знаке Стрельца.