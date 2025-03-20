В МИД РФ заявили о нарушении Киевом предложенного США перемирия

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Перемирие, предложенное президентом США, уже нарушено киевским режимом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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