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Новости Омска

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Инвестор аэропорта «Федоровка» набирает в Омске штат специалистов

Инвестор аэропорта «Федоровка» набирает в Омске штат специалистов. Компании требуются инженеры в отдел проектирования - вероятно, они будут задействованы в подготовке к строительству объекта.

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