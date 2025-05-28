Инвестор аэропорта «Федоровка» набирает в Омске штат специалистов. Компании требуются инженеры в отдел проектирования - вероятно, они будут задействованы в подготовке к строительству объекта.
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Инвестор аэропорта «Федоровка» набирает в Омске штат специалистов. Компании требуются инженеры в отдел проектирования - вероятно, они будут задействованы в подготовке к строительству объекта.