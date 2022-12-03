SUSANIN

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Благоустройство нижней части эспланады завершилось в Ижевске

Благоустройство нижней части эспланады завершилось в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство нижней части эспланады Ижевска завершено. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, работы на участке между улицами Красной и Максима Горького проводились по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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