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«Ребята преодолели вызовы!» — В России набирает популярность шоу о науке «Разгон Космос»

«Ребята преодолели вызовы!» — В России набирает популярность шоу о науке «Разгон Космос»

Необычный экзамен на знание физики и астрономии сдавали школьники из Подмосковья. Они отправились в "звездную гонку" и стали участниками всероссйиского научно-популярного проекта от компании «Иннопрактика» — «Разгон Космос».

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