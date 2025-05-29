Необычный экзамен на знание физики и астрономии сдавали школьники из Подмосковья. Они отправились в "звездную гонку" и стали участниками всероссйиского научно-популярного проекта от компании «Иннопрактика» — «Разгон Космос».
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