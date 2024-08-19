Сенсационное разоблачение: Украина взорвала газопроводы «Северный поток»

Расследование взрыва газопроводов «Северный поток» приняло неожиданный оборот. Немецкие следственные органы выдали первые ордеры на арест подозреваемых в террористическом акте, который произошёл почти два года назад.
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