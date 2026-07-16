МИД РФ выразил озабоченность из-за дрейфа Сеула в сторону НАТО

Москва не намерена молча наблюдать за тем, как Южная Корея всё глубже втягивается в орбиту НАТО. На прошлой неделе замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел жёсткий разговор с послом Республики Корея Ли Сок Пэ.
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