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Мировое обозрение

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МИД РФ выразил озабоченность из-за дрейфа Сеула в сторону НАТО

МИД РФ выразил озабоченность из-за дрейфа Сеула в сторону НАТО

Москва не намерена молча наблюдать за тем, как Южная Корея всё глубже втягивается в орбиту НАТО. На прошлой неделе замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел жёсткий разговор с послом Республики Корея Ли Сок Пэ.

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