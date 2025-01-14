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Позитив для оптимистов

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Большой размен начинается: Две серьёзные ошибки Трампа перед переговорами с Путиным

Большой размен начинается: Две серьёзные ошибки Трампа перед переговорами с Путиным

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Комментарии
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Василий Васильев
Насчет &quot;(российской) армии, ставшей в мирное время жертвой дурной экономии, показухи и воровства&quot; сказано правильно. Но поскольку НИЧЕГО кардинально в армии не изменилось, то все что было то и останется. Вспоминаю слова Брежнева : &quot;...пока я жив - цену на хлеб поднимать не будем&quot;,  И хлебом в деревне кормили скотину. Так было выгоднее, чем покупать комбикорма. Экстраполирую на нашего Президента &quot;пока я жив, ничего кардинально  менять в стране не будем, ибо потрясения мне не нужны, а они будут если начать в стране реальные изменения&quot;.
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