Большой размен начинается: Две серьёзные ошибки Трампа перед переговорами с Путиным

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Василий Васильев

Насчет "(российской) армии, ставшей в мирное время жертвой дурной экономии, показухи и воровства" сказано правильно. Но поскольку НИЧЕГО кардинально в армии не изменилось, то все что было то и останется. Вспоминаю слова Брежнева : "...пока я жив - цену на хлеб поднимать не будем", И хлебом в деревне кормили скотину. Так было выгоднее, чем покупать комбикорма. Экстраполирую на нашего Президента "пока я жив, ничего кардинально менять в стране не будем, ибо потрясения мне не нужны, а они будут если начать в стране реальные изменения".